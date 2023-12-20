Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni"ne katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Fahri Hıyabanı'nı, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek, Başbakan Ali Asadov ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşecek, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne ziyarette bulunacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülecek.
- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçe görüşmelerine katılacak.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hıcün ve Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Cin Cuanglong ile görüşecek.
(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile aralık ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesine Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe, Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.
(Kayseri/17.00/İstanbul/Antalya/20.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK-Ümraniyespor, Adanaspor-Altay ve Göztepe-Eyüpspor maçları yapılacak.
(Ankara/Erzurum/14.00/İstanbul/17.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 15. ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadeleleri tamamlanacak.
4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini ağırlayacak; Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk olacak.
(İstanbul/20.30/Münih/22.30) (Fotoğraflı)
5- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında TOFAŞ, H Grubu'nda İspanya'nın UCAM Murcia ekibini ağırlayacak; Galatasaray Ekmas, G Grubu'nda Yunanistan'ın PAOK mateco, Bursaspor İnfo Yatırım, F Grubu'nda İsrail'in Hapoel Holon takımına konuk olacak.
(Bursa/20.00/Selanik/20.30/Riga/22.00) (Fotoğraflı)
6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, İspanya'nın Casademont Zaragoza, B Grubu'nda ÇBK Mersin, Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/18.00/Mersin/19.30) (Fotoğraflı)
7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunun rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın MB Zaglabie takımını konuk edecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
8- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Halkbank, Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımına konuk olacak.
(Berlin/21.30) (Fotoğraflı)
9- Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final (Son 16) turu rövanşında Fenerbahçe Parolapara, Hollanda'nın Draisma Dynamo takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.