Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,243.70
BTC/USDT
42,183.00
BIST 100
7,992.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda yer alacak.

(Manisa/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde Eğitim Temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması ve Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Voleybol kadınlarda Çin'de düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçları yapılacak; Eczacıbaşı Dynavit Brezilya'nın Dentil Praia, VakıfBank da ev sahibi ülkenin Tianjin Bohai Bank takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Hangzhou/09.00/14.30) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına TOFAŞ-Çağdaş Bodrumspor, Reeder Samsunspor-Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Emlakjet-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/15.30/Samsun/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası başlayacak; Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi, İlkem Yapı Tarsusspor-Emlak Konut maçları yapılacak.

(İstanbul/Hatay/14.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13'üncü hafta mücadelesi başlayacak; Çukurova Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Beşiktaş AYOS-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları ve Karayolları-Sarıyer Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Adana/14.00/İstanbul/14.00/19.00/Aydın/15.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

5- Volebol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12'nci haftasına Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD ve Arkas Spor-Bigadiç Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Bitlis/13.00/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde ilk maçlar başlayacak; Beykoz Belediyesor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento-Rize Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/14.00/İzmir/14.00) (Fotoğraflı)

7- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2023 yılı 3. olağan toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı
Türkiye ve dünya gündemi
Çember-9 operasyonunda, arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
'Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak'

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet