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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi Leyla Karaman için Ataşehir Mehmet Uslu Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.04) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık merkez binada Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi tanıtım töreni ile Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı yenilik araştırması sonuçlarını, ekim ayı dış ticaret endeksleri ile inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnam’ı ziyaret edecek.

(Hanoi)

2- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de Başkan Joe Biden ile bir araya gelecek.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Süper Lig’de maç sonrası MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e saldırısının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6'ncı ve son hafta karşılaşmaları başlayacak. Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka'nın Kopenhag takımına konuk olacak.

(Kopenhag/23.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, H Grubu'nda Bosna Hersek'in Igokea m:tel takımını ağırlayacak.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu'nda Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Lyon/22.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Atina/20.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Hollanda'nın Draisma Dynamo ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Apeldoorn/21.30) (Fotoğraflı)



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