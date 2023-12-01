Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek, bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yapacak.
(Dubai) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.
(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığını ve Manavgat İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.
(Antalya/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK'in düzenlediği "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı Programı Ödül Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Engelsiz Yaşam Fuarı Farkındalık Zirvesi ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı ile Ömer Halaç Özel Eğitim Uygulama Okulu Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/13.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3. Türkiye Tarım Zirvesi’ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı kültür ekonomisi ve kültürel istihdam istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail’in "insani araya" son vermesinin ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Dünyası'nda Gençlik ve Din Algısı 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'nun açılışına, Millet Bahçesi'ndeki Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü etkinliğine katılacak.
(Konya/09.00/Sakarya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak.
(Mersin/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor-Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.
(Adana/Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 3. Lig'in 13. haftası, 4. Grup'ta oynanacak Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor maçıyla start alacak.
(Siirt/14.00)
4- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde Litvanya'ya konuk olacak.
(Vilnius/18.00) (Fotoğraflı)
5- THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Belgrad/22.00) (Fotoğraflı)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka maçıyla başlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası ilk maçında Karayolları ile Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop karşı karşıya gelecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.