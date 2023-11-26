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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanları İstanbul Buluşması'na ve Büyükdere Atatürk Fidanlığı açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı için aday adaylık başvurusunda bulunanlara yönelik yapılacak e-temayül yoklamasına başkanlık edecek.

(İstanbul/12.30) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu 22. Oturum Programı'nın açılışında konuşma yapacak.

(Cidde) 

2- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara insani ara verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Parlamenter Futbol Turnuvası"na katılacak.

(Antalya/11.00) 

2- Trendyol Süper Lig'in 13. haftasına Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Antalya/Samsun/16.00/İstanbul/19.00) 

3- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Ahlatcı Çorum FK-Altay, Eyüpspor-Manisa FK ve Göztepe-Tuzlaspor maçlarıyla sürecek.

(Çorum/13.30/İstanbul/16.00/İzmir/19.00) 

4- TFF 2. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

5- TFF 3. Lig'de 12. hafta müsabakaları sona erecek.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasına Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor ve Bursaspor İnfo Yatırım-Reeder Samsunspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/18.00/Bursa/15.30)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Emlak Konut-OGM Ormanspor, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Antalya/15.00/Ankara/16.00) 

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftası, 3 maçla sürecek.

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta, Spor Toto-Arkas Spor, Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD-Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Parolapara-RAMS Global Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor ve Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/17.00/19.30/İstanbul/14.00/Balıkesir/16.00/Kayseri/17.00) 

9- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Kuzeyboru maçıyla sona erecek.

(Antalya/18.00) 

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftası, Rize Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor ve Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/13.00/İstanbul/16.00) 

11- Sutopunda LEN Kadınlar Challenger Kupası'nda finale yükselerek bunu Avrupa'da başaran ilk Türk takımı olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.

(Zagreb/15.30) 

12- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. ve son etap yarışı Abu Dabi Grand Prix'si yapılacak.

(Abu Dabi/16.00) 

13- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ve son etabı Valencia Grand Prix'si düzenlenecek.

(Valencia/17.00)

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