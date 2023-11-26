Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanları İstanbul Buluşması'na ve Büyükdere Atatürk Fidanlığı açılış törenine katılacak.
(İstanbul/10.00/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı için aday adaylık başvurusunda bulunanlara yönelik yapılacak e-temayül yoklamasına başkanlık edecek.
(İstanbul/12.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu 22. Oturum Programı'nın açılışında konuşma yapacak.
(Cidde)
2- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara insani ara verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Parlamenter Futbol Turnuvası"na katılacak.
(Antalya/11.00)
2- Trendyol Süper Lig'in 13. haftasına Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.
(Kayseri/13.30/Antalya/Samsun/16.00/İstanbul/19.00)
3- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Ahlatcı Çorum FK-Altay, Eyüpspor-Manisa FK ve Göztepe-Tuzlaspor maçlarıyla sürecek.
(Çorum/13.30/İstanbul/16.00/İzmir/19.00)
4- TFF 2. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
5- TFF 3. Lig'de 12. hafta müsabakaları sona erecek.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasına Darüşşafaka Lassa-TOFAŞ, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor ve Bursaspor İnfo Yatırım-Reeder Samsunspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/18.00/Bursa/15.30)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Emlak Konut-OGM Ormanspor, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/Antalya/15.00/Ankara/16.00)
- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftası, 3 maçla sürecek.
8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta, Spor Toto-Arkas Spor, Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD-Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Parolapara-RAMS Global Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor ve Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.00/17.00/19.30/İstanbul/14.00/Balıkesir/16.00/Kayseri/17.00)
9- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Kuzeyboru maçıyla sona erecek.
(Antalya/18.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftası, Rize Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor ve Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Rize/13.00/İstanbul/16.00)
11- Sutopunda LEN Kadınlar Challenger Kupası'nda finale yükselerek bunu Avrupa'da başaran ilk Türk takımı olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.
(Zagreb/15.30)
12- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. ve son etap yarışı Abu Dabi Grand Prix'si yapılacak.
(Abu Dabi/16.00)
13- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ve son etabı Valencia Grand Prix'si düzenlenecek.
(Valencia/17.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.