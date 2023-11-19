Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA’nın 9’uncu Parlamento Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Endonezya’ya gidecek.
(İstanbul)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- TFF 2. Lig gruplarında 14. hafta müsabakaları tamamlanacak.
2- TFF 3. Lig gruplarında 11. hafta karşılaşmaları sonuçlanacak.
3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında 7 müsabaka oynanacak.
4- Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'la siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba anısına oynanacak özel maçta Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Sakarya/15.00)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasına, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko ve Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.
(Denizli/15.30/Manisa/18.00/İstanbul/20.30)
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, ÇBK Mersin-Çankaya Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor-İlkem Yapı Tarsusspor, Fenerbahçe Alagöz Holding-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Beşiktaş ve Bursa Uludağ Basketbol-Emlak Konut maçlarıyla tamamlanacak.
(Mersin/Hatay/14.00/İstanbul/15.00/16.30/Kocaeli/16.00/Bursa/17.00)
- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasına, 3 müsabakayla devam edilecek.
7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak. Brand Group Alanya Belediyespor-Develi Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD, RAMS Global Cizre Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bigadiç Belediyespor-Halkbank, Arkas Spor-Fenerbahçe Parolapara ve Ziraat Bankkart-Spor Toto müsabakaları yapılacak.
(Antalya/İstanbul/Şırnak/14.00/Bursa/15.00/Balıkesir/İzmir/16.00/Ankara/18.00)
8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftası, Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/18.00)
9- EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Armada Praxis Yalıkavakspor, İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımını ağırlayacak.
(Muğla/17.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasına Köyceğiz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Muğla/14.00/İstanbul/16.00)
11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasına, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(Bursa/14.00)
12- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda Galler ile yapacağı müsabaka öncesi Berlin'den Cardiff'e geçecek.
(18.30)
13- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinin 10. haftası 9 maçla başlayacak.
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