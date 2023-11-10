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Anıtkabir'den yayındayız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yılında hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasından yayındayız Anıtkabir'den yayındayız
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında yurt genelinde, KKTC ile dış temsilciliklerde tören ve etkinliklerle anılacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek anma programına katılacak.

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da törenlere iştirak edecek.

(Ankara/09.05/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odada tören yapılacak.

(İstanbul/09.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'deki resmi tören ile CHP Gençlik Kolları ve Ankara İl Başkanlığınca Anıtkabir Tandoğan Kapısı'nda gerçekleştirilecek Ata'ya Saygı Zinciri etkinliğine katılacak.

- Özel, Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek ve Anayasa Mahkemesi önünden başlayacak Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.05/18.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anıtkabir'de gerçekleştirilecek resmi törene katılacak.

(Ankara/09.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftasının ilk maçında Adanaspor ile Gençlerbirliği karşılaşacak.

(Adana/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasının ilk maçı, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Pınar Karşıyaka arasında yapılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftası, PTT-Sarıyer Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasına Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Sakarya/16.00) (Fotoğraflı)



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