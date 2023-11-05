Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.
(Rize/14.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Altındağ Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "İl Danışma Meclisi" toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liberal Düşünce Sempozyumu'nda konuşacak.
(Nevşehir/10.00)
2- CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Citizen Humanitarian Film Festivali Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/19.00)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camisi'nde "Gazze İçin Duaya Duruyoruz Programı"na iştirak edecek.
(Ankara/19.00)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor, Tümosan Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş müsabakalarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/Konya/İstanbul/16.00/Antalya/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Bodrum FK-Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor-Altay, Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK, Eyüpspor-Adanaspor maçlarıyla sürecek.
(Muğla/Balıkesir/13.30/Giresun/16.00/İstanbul/19.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasına Pınar Karşıyaka-Bursaspor İnfo Yatırım, Reeder Samsunspor-Anadolu Efes, Galatasaray Ekmas-Türk Telekom ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.
(İzmir/13.00/Samsun/15.30/İstanbul/18.00/Bursa/20.30)
4- Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu koşulacak.
(İstanbul/09.00)
5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur rövanş maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak.
(Chieti/20.00)
6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları tamamlanacak.
7- TFF 2. Lig gruplarında 12. hafta müsabakaları oynanacak.
8- TFF 3. Lig gruplarında 9. hafta karşılaşmaları, 3. Grup'taki 1 müsabaka dışında yapılacak.
9- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/13.00)
10- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasına 3 maçla devam edilecek.
11- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta müsabakaları oynanacak, TÜRŞAD-Develi Belediyespor, Halkbank-RAMS Global Cizre Belediyespor, Spor Toto-Bigadiç Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Parolapara-Brand Group Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor maçları yapılacak.
(Bitlis/13.00/Ankara/14.00/17.00/Hatay/İstanbul/14.00/Bursa/15.00/İzmir/16.00)
12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Bursa/14.00)
13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. etabı Brezilya Grand Prix'si koşulacak.
(Sao Paulo/20.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.