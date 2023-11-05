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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu devam ediyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

(Rize/14.00) 

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Altındağ Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "İl Danışma Meclisi" toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/14.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liberal Düşünce Sempozyumu'nda konuşacak.

(Nevşehir/10.00) 

2- CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

(Ankara/10.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) 

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Citizen Humanitarian Film Festivali Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/19.00) 

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camisi'nde "Gazze İçin Duaya Duruyoruz Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/19.00) 

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor, Tümosan Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş müsabakalarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Konya/İstanbul/16.00/Antalya/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Bodrum FK-Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor-Altay, Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK, Eyüpspor-Adanaspor maçlarıyla sürecek.

(Muğla/Balıkesir/13.30/Giresun/16.00/İstanbul/19.00) 

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasına Pınar Karşıyaka-Bursaspor İnfo Yatırım, Reeder Samsunspor-Anadolu Efes, Galatasaray Ekmas-Türk Telekom ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.00/Samsun/15.30/İstanbul/18.00/Bursa/20.30) 

4- Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu koşulacak.

(İstanbul/09.00) 

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur rövanş maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak.

(Chieti/20.00)

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları tamamlanacak.

7- TFF 2. Lig gruplarında 12. hafta müsabakaları oynanacak.

8- TFF 3. Lig gruplarında 9. hafta karşılaşmaları, 3. Grup'taki 1 müsabaka dışında yapılacak.

9- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.00) 

10- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasına 3 maçla devam edilecek.

11- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5. hafta müsabakaları oynanacak, TÜRŞAD-Develi Belediyespor, Halkbank-RAMS Global Cizre Belediyespor, Spor Toto-Bigadiç Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Parolapara-Brand Group Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor maçları yapılacak.

(Bitlis/13.00/Ankara/14.00/17.00/Hatay/İstanbul/14.00/Bursa/15.00/İzmir/16.00) 

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Bursa/14.00) 

13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. etabı Brezilya Grand Prix'si koşulacak.

(Sao Paulo/20.00) 

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