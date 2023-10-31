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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi açılış törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüşecek, KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(TBMM/11.00/Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar'daki Emaar Address Otel'de düzenlenecek Dünya Şehirler Zirvesi programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TOBB Türkiye Eğitim Meclisi toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- CHP, MHP ve HEDEP'in Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

​​​​​​​2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri 1. Dönem JETCO Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin dış ticaret ve hizmet üretici fiyat endeksi verileri ile yılın 3. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm verileri ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyonunun arasında olduğu gündeme ilişkin konuları değerlendirmek üzere Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu, 7 müsabakayla başlayacak.

(Fotoğraflı)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı UEFA Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek.

(Çorum/19.00)

(Fotoğraflı)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 5. haftasında Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibine konuk olacak.

(Trento/22.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ikinci haftasında TOFAŞ, İtalya'nın Bertram Derthona Tortona takımını ağırlayacak.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 5. haftasında; A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Polonya'nın Polski Cukier AZS UMCS, takımına konuk olacak.

(Lublin/22.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. hafta maçları yapılacak. PTT-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, VakıfBank-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin, Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos, Çukurova Belediyespor-Sarıyer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları müsabakaları oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.00/15.30/18.30/19.00/Adana/17.30/Aydın/19.00) (Fotoğraflı)

7- 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, İsveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. turundaki üçüncü ve son maçında İsveç'le karşılaşacak.

(Vasteras/18.00)



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