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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep’te “Horasis Küresel Toplantısı”nda konuşuyor. İsrail ordusunun, Sderot kentinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların açtığı yıkımın izleri görülüyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i, Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek.

(İstanbul/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Horasis Küresel Toplantısı'na katılacak, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerini, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iş ve ekonomi dünyası temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirecek.

(Gaziantep/10.00-15.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve Filistin tarafları arasındaki çatışma ile İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karacaali köyünde İslami Değerler Külliyesi açılış programına iştirak edecek.

(Kırıkkale/16.00) 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan Küçükköy Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/15.00) 

2- Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına; EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa, İstanbulspor-MKE Ankaragücü, Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor ve Yılport Samsunspor-Rams Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Samsun/19.00) 

3- Trendyol 1. Lig'in 9. haftasına; Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor, Ümraniyespor-Manisa FK, Bitexen Giresunspor-Boluspor ve Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/13.30/İstanbul/Giresun/16.00/Çorum/19.00) 

4- TFF 3. Lig gruplarında 7. hafta müsabakaları tamamlanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası; TOFAŞ-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor İnfo Yatırım, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes, Galatasaray Ekmas-Fenerbahçe Beko müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Bursa/13.00/İstanbul/15.30/18.00/20.30) 

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası; Fenerbahçe Alagöz Holding-Bursa Uludağ Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Emlak Konut, Çankaya Üniversitesi-Melikgazi Kayseri Basketbol ve OGM Ormanspor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/15.30/Hatay/14.00/Ankara/16.00/17.00) 

7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2 hafta maçları yapılacak. TÜRŞAD-Fenerbahçe Parolapara, Brand Group Alanya Belediyespor-Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart-Arkas Spor, Spor Toto-Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta-Rams Global Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Develi Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Bitlis/13.00/Antalya/14.00/Ankara/15.00/18.00/İstanbul/15.00/Balıkesir/16.00/Kayseri/17.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasına; Aksaray Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor maçıyla devam edilecek.

(Aksaray/14.00) 

9- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanşında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Norveç temsilcisi Runar Sandefjord'u konuk edecek.

(Sakarya/18.00)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. etabı ABD Grand Prix'sinde sprint yarışı ile normal yarış yapılacak.

(Austin/01.00-22.00) 

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