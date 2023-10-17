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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “Asya Verimlilik Teşkilatı 64. Verimlilik Merkezleri Başkanları Çalıştayı”nda konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Mozaik Müzesi, "Fahreddin Paşa, Medine Müdafii" Sergisi ve sosyal tesis açılışı ile Marmara Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda 12. Kalkınma Planı'nı sunacak.

(Ankara/10.00/TBMM/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- CHP ve MHP Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere ile emeklilere 5 bin lira ödemeyi de içeren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/13.30/10.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Asya Verimlilik Teşkilatı 64. Verimlilik Merkezleri Başkanları Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir araya gelecek.

(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 tahvil ihalesi ile 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib'in davetine icabetle Lübnan'a resmi ziyarette bulunacak.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunun kura çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Panathinaikos; Anadolu Efes ise Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.15/20.30) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon başlayacak. C Grubu'nda VEF Riga-Darüşşafaka Lassa, E Grubu'nda Pınar Karşıyaka-Filou Oostende maçları oynanacak.

(Riga/19.00/İzmir/19.30) (Fotoğraflı)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftası; Beşiktaş Ayos-VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet, Karayolları-PTT, Kuzeyboru-Türk Hava Yolları ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/18.30/Ankara/17.00/Aksaray/18.00/Aydın/19.00) (Fotoğraflı)



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