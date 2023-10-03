Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenecek Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
(TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- CHP, MHP ve Yeşil Sol Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri ele alınacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan bankanın faaliyetleri hakkında sunum yapacak.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 13. Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Osmangazi'de İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi açılışı ile TOFAŞ Spor Salonu'nda 1843 Hafız İcazet Merasimi'ne katılacak.
(Bursa/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacak.
(Manchester/22.00) (Fotoğraflı)
2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşılaşacak.
(Tokyo/10.00)
3- Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na Belçika'da erkekler takım finalleriyle devam edilecek.
(Antwerp)
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