Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak.
(İzmir/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında temaslarını sürdürecek, İrlanda İslam Kültür Merkezini ziyaret edecek.
(Dublin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konfederasyon genel merkezindeki TESK Başkanlar Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tosya Adalet Sarayının açılışını yapacak, Kastamonu ve Karabük'te valilik, baro, il belediyeleri ve AK Parti il teşkilatlarını ziyaret edecek.
(Kastamonu/Karabük/10.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ve Kadın Kültür Evleri Koordinasyon Merkezini ziyaret edecek, Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Halaç Ailesi Eğitim Binası Temel Atma Törenine, belediye kreşi açılışına, Gastronomi Festivali'ne ve Frigya Kadın Ürünleri Pazarı Açılış Programı'na katılacak.
(Afyonkarahisar/10.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun düzenlediği Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi'de Samet Özer Kur'an Kursu, Kocasinan'da Fevzi Çakmak Sinan Kütüphanesi açılışlarına katılacak.
(Kayseri/13.30-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Selçuklu Kongre Merkezi'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısının ardından Büyükşehir Belediyesine, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, Organize Sanayii Anaokulu, Selçuklu Belediyesi Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi ve Karatay Belediyesi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu Spor Tesisleri açılış törenlerine iştirak edecek.
(Konya/09.15-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Burs ve Destek Programlarına ilişkin açıklamalarda bulunacak.
(İzmir/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nin tanıtımını yapacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'de 7. hafta, Yılport Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak.
(Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'de 7 haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile TEKSÜT Bandırmaspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu başlayacak. Sezonun açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bahçeşehir Koleji karşılaşacak.
(Manisa/19.00) (Fotoğraflı)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Bursa Uludağ Basketbol-OGM Ormanspor maçıyla başlayacak. (Bursa/19.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.