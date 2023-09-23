Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Farika Kitaplı Kahve açılışına katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, 36. Ahilik Haftası Resmi Kutlama Töreni'ne katılacak.
(Kırşehir/15.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pendik Kaymakamlığını, Pendik Belediyesini, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı ile İl Başkanlığını ziyaret edecek, İstanbul 2. ve 3. bölge avukatları ile buluşacak.
(İstanbul/10.00/10.30/11.00/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 36. Ahilik Haftası Resmi Kutlama Töreni'ne iştirak edecek.
(Kırşehir/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilecek Avrupa Spor Haftası etkinliklerine katılacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki altıncı maçında Japonya ile karşılaşacak.
(Tokyo/13.30) (Fotoğraflı)
3- Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na Sırbistan'da devam edilecek.
(Belgrad) (Fotoğraflı)
4- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir-Galatasaray, Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor ve Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00/20.00/Rize/17.00/Antalya/20.00) (Fotoğraflı)
5- Trendyol 1. Lig'in 6. haftasına Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor, Manisa FK-Göztepe, Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/16.00/Manisa/Çorum/19.00) (Fotoğraflı)
6- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 5. hafta maçları 1 müsabaka dışında yapılacak; TFF 3. Lig 1, 2, 3 ve 4. Gruplarda üçüncü hafta karşılaşmaları oynanacak.
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına Antalya Toroslar Basketbol-Beşiktaş, OGM Ormanspor-BOTAŞ ve ÇBK Mersin-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Antalya/14.30/Ankara/16.00/Mersin 18.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçlarında Görele Belediyespor, Hırvatistan ekibi ZRK Dugo Selo'yu; Yenimahalle Belediyespor, Hollanda ekibi Veneco Velo'yu; Armada Praxis Yalıkavakspor, Portekiz temsilcisi Ada De Sao Pedro Do Sul'u ağırlayacak, Konyaaltı Belediyespor ise Bosna Hersek'in RK Hadzici takımına konuk olacak.
(Giresun/16.00/Ankara/Muğla/17.00/Hadzici/20.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta başlayacak, 3 maç oynanacak.
10- Formula 1'de sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Suzuka/09.00) (Fotoğraflı)
11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı Hindistan Grand Prix'sinin sıralama turları ve sprint yarışı yapılacak.
(Greater Noida/08.50/13.00)
12- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün de Dünya Superspot Şampiyonası'nın 10. ayağında İspanya'daki mücadeleleri başlayacak.
(Alcaniz) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.