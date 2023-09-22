Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, valiliği, Diyarbakır annelerini, baroyu, kapatılan cezaevini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Kadın Kolları Buluşması'na katılacak.
(Diyarbakır/09.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, Artuklu Kasimiye Millet Ormanı açılışına katılacak ve valilik ziyaretinde bulunacak.
(Mardin/16.30/17.15/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde Futbol Gelişim Projesi İşbirliği Protokolü imza törenine katılacak.
- Bakan Tekin, Ümraniye'de Necmettin Öztürk İlkokulu açılış törenine iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyük Cami'yi, Şehitler Anıtı'nı, Keçiova Cami'sini ve Belkaidia El Hebria Zaviyesi'ni ziyaret edecek.
(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısında katılımcılara hitap edecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleriyle Gaziantep Üniversitesinde bir araya gelecek.
(Gaziantep/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Brezilya ile karşılaşacak.
(Tokyo/10.00) (Fotoğraflı)
2- Dünya Güreş Şampiyonası'na Sırbistan'da grekoromen stilde müsabakalarla devam edilecek. 130 kiloda Rıza Kayaalp altın, 82 kiloda Burhan Akbudak bronz madalya mücadelesine çıkacak. 60 kiloda Kerem Kamal, 72 kiloda Selçuk Can ve 97 kiloda Metehan Başar müsabakalara başlayacak.
(Belgrad) (Fotoğraflı)
3- Trendyol Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi Gaziantep FK-İstanbulspor maçıyla başlayacak.
(Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı)
4- Trendyol 1. Lig'in 6. haftası başlayacak; Boluspor-Tuzlaspor ve Eyüpspor-Ümraniyespor maçları yapılacak.
(Bolu/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Fenerbahçe Alagöz Holding-Emlak Konut maçıyla başlayacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
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