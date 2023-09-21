Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin il başkanlığında basın açıklaması yapacak, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Giresun/11.00/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, UNECE/FAO "Değişen İklim Koşullarında Türkiye'de Ormancılık Politikası Diyaloğu Programı"na katılacak, Uzman Eller Projesi hayvancılık tesisini ziyaretinin ardından IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na iştirak edecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat ile buluşacak.
(Kastamonu/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cezayir Ulaştırma Bakanı Yusuf Şarfa, Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakanı Ahmed Badani, Bayındırlık, Sulama ve Temel Tesisler Bakanı Lahdar Rahruh ile görüşecek ve iş insanlarıyla toplantıda bir araya gelecek.
(Cezayir/12.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00)
4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksini ve eylül ayı tüketici güven endeksini paylaşacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan Cumhuriyeti temsilcileriyle Karabağ'da yaşayan Ermenilerin temsilcileri, entegrasyon sürecini görüşmek için bir araya gelecek.
(Yevlah) (Fotoğraflı)
2- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Karabağ'daki gelişmeleri ele alacak.
(New York) (Fotoğraflı)
3- ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlayacak.
- Zelenskiy, ABD Kongresi üyeleriyle bir araya gelecek.
(Washington) (Fotoğraflı)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Gençlik Oyunları 2023-2024 Lansman Programı’na katılacak, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki Fenerbahçe-Nordsjaelland maçını izleyecek.
(İstanbul/11.00/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ilk hafta maçları tamamlanacak. H Grubu'nda Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland takımını konuk edecek; D Grubu'nda Beşiktaş, Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/19.45/Bruges/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Dünya Güreş Şampiyonası'na Sırbistan'da devam edilecek. Grekoromen stilde müsabakalar başlayacak, kadınlarda mücadele tamamlanacak.
(Belgrad) (Fotoğraflı)
4- Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kosova'da düzenlenen Balkan Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkenin KV Drita takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Gilan/21.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.