Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından gazilerle bir araya gelecek, Belediyeyi, Amele Birliğini ve Türkiye Taşkömürü Kurumunu ziyaret edecek.
(Zonguldak/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörlerince düzenlenecek "ASECAP Days Zirvesi"ne katılacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
SPOR
1- Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na Sırbistan'da devam edilecek.
(Belgrad) (Fotoğraflı)
2- FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi, İsviçre'deki Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.
(Cenevre/15.00)
3- Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kosova'da gerçekleştirilecek ve şampiyon takımın CEV Challenge Kupası'na katılım hakkı elde edeceği Balkan Kupası'ndaki ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Skenderbeu ile karşılaşacak.
(Gilan/18.30) (Fotoğraflı)
4- UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve bir oyuncu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son idmanını tesislerde yapacak.
(İstanbul/17.30/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ve bir oyuncu, RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftası, 2 müsabakayla tamamlanacak. (Fotoğraflı)
7- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nun eşleşmeleri, kura çekimiyle belli olacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.