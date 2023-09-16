Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haliç Kongre Merkezi'nde, Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'nın kapanış toplantısına katılacak.
(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TUSAŞ'a ziyarette bulunarak, entegrasyon süreçleri devam eden, yerli ve milli imkanlarla üretilen TÜRKSAT 6A Uydusu ile ilgili bilgi alacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'ne katılım sağlayacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dünya Güreş Şampiyonası, erkekler serbest stil müsabakalarıyla Sırbistan'da başlayacak. Milli sporculardan 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 70 kiloda Servet Coşkun, 86 kiloda Osman Göçen ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak.
(Belgrad) (Fotoğraflı)
3- Trendyol Süper Lig'de 5. hafta başlayacak; TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor, MondiHome Kayserispor-Gaziantep FK, Galatasaray-Yılport Samsunspor, Yukatel Adana Demirspor-Pendikspor maçları yapılacak.
(Konya/Kayseri/17.00/İstanbul/Adana/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK-Altay, Kocaelispor-Boluspor ve Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK maçları oynanacak.
(Ankara/Erzurum/16.00/Kocaeli/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
5- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 4. hafta mücadelesi toplam 8 müsabakayla; TFF 3. Lig'de 2. hafta, 4. Grup'ta yapılacak tek maçla başlayacak.
6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yapılacak.
7- Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası başlayacak; İlkem Yapı Tarsusspor ile Antalya Toroslar Basketbol, Emlak Konut ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
(Mersin/15.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
8- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2023 yılı 2. olağan toplantısı yapılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
9- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun eylül ayı olağan toplantısı gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Singapur Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.
(Singapur/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.