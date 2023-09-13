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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa’da Su Master Planı Çalışmaları Lansmanı'nda konuşuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile baş başa görüşecek ve heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

(Ankara/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de Su Master Planı Çalışmaları Lansmanı'na iştirak edecek.

(Lefkoşa/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin bir araya geldiği 24. Dünya Bilgi Forumu'nda konuşacak.

(Seul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı'na katılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu Açılış Töreni'ne katılacak, Sabiha Gökçen Havalimanı İkinci Pist inşaatında incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı sektör bilançolarını, temmuz ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Başvuru sonuçlarına ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu başlayacak; Antalya Toroslar Basketbol-Nesibe Aydın, ÇBK Mersin-Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut maçları yapılacak.

(Antalya/17.00/Mersin/18.30/İstanbul/19.00/20.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasına, Beşiktaş-Konya Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

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