Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 2023 G20 Liderler Zirvesi'nin "Tek Dünya" başlıklı birinci oturumuna, çalışma öğle yemeğine katılacak.
- Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması, zirvenin "Tek Aile" isimli ikinci oturumu ile resmi akşam yemeğine iştirak edecek.
(Yeni Delhi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Trabzon İş Dünyası Buluşması" programına katılacak.
(Trabzon/11.15-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, "100. Yıl Buluşması" programına iştirak edecek.
(Ankara/10.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.
(Bilecik/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, gençlik ve STK buluşması programlarına iştirak edecek.
(İzmir/14.30/16.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın Bulgaristan'daki son 16 turu mücadelesinde Slovenya ile karşılaşacak.
(Varna/17.30) (Fotoğraflı)
2- Futbolda TFF 3. Lig'in 2023-2024 sezonu başlayacak, 4 grupta ilk hafta maçları yapılacak.
3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta müsabakaları yapılacak; Erkekler Süper Lig'de 3. hafta tek maçla başlayacak.
4- Hentbol erkeklerde EHF Avrupa Kupası'nın 1. tur ilk maçlarında Beşiktaş Safi Çimento, Ukrayna temsilcisi Donbas'ı konuk edecek; Spor Toto, Finlandiya ekibi IFK Handball ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/17.00/Helsinki/16.00) (Fotoğraflı)
5- Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı yapılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde ABD'li Coco Gauff ile Belaruslu Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.
(New York/23.00) (Fotoğraflı)
7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı San Marino Grand Prix'sinin sıralama turları ve sprint yarışı yapılacak.
(Rimini/11.50/16.00) (Fotoğraflı)
8- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın ve Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayak mücadelelerinde ilk yarışlara çıkacak.
(Magny-Cours) (Fotoğraflı)
9- Türkiye'nin çok sayıda branşta mücadele verdiği Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası İtalya'da sürüyor.
(Padova) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.