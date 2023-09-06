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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılıyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program'ı açıklayacak.

(Ankara/14.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19. Asya Sahil Güvenlik Teşkilatları (HACGAM) Liderler Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.30) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.45) 

SPOR

1- Hentbol Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde Kastamonu Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.00) 

2- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül'de Ermenistan'la yapacağı müsabaka için Eskişehir'e gidecek.

(İstanbul/15.00) 

3- Türkiye'nin çok sayıda branşta mücadele verdiği Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası, İtalya'da sürüyor.

(Padova)

4- 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası, Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde başlayacak.

(Ankara/11.00) 

5- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a çeyrek final müsabakalarıyla devam edilecek.

(New York) 

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