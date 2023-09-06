Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program'ı açıklayacak.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19. Asya Sahil Güvenlik Teşkilatları (HACGAM) Liderler Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/09.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.45)
SPOR
1- Hentbol Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde Kastamonu Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor karşı karşıya gelecek.
(Ankara/18.00)
2- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül'de Ermenistan'la yapacağı müsabaka için Eskişehir'e gidecek.
(İstanbul/15.00)
3- Türkiye'nin çok sayıda branşta mücadele verdiği Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası, İtalya'da sürüyor.
(Padova)
4- 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası, Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde başlayacak.
(Ankara/11.00)
5- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a çeyrek final müsabakalarıyla devam edilecek.
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