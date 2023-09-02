Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ÖNDER 20. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum temsilcileriyle buluşacak, Esentepe Spor Kompleksi açılışına katılacak ve Belediyeye ziyarette bulunacak.
(Uşak/10.00/12.00/16.00/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.
(Hatay/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak.
(Eskişehir/13.00/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi güzergahındaki çeşitli şantiyelerde incelemelerde bulunarak basın açıklamaları yapacak.
(Afyonkarahisar/09.00-12.30/Uşak/15.00-17.25/Manisa/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda 4. gün etkinlikleriyle devam edecek.
(Ankara/09.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Yaz Spor Okulu Kapanış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası’nın İsrail'deki D Grubu mücadelesinde üçüncü maçında Yunanistan ile karşılaşacak.
(Tel Aviv/17.30) (Fotoğraflı)
3- Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesi Pendikspor-Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor, Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor ve Gaziantep FK-Galatasaray maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/19.15/19.15/Antalya/Gaziantep/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor, Manisa FK-Tuzlaspor, Boluspor-Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor-Bitexen Giresunspor maçları yapılacak.
(Balıkesir/Manisa/17.00/Bolu/19.15/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)
5- FIM Dünya Motokros Şampiyonası, Afyon Motorsporları Merkezi'nde başlayacak.
(Afyonkarahisar) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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