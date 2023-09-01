Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığında 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak ve Etimesgut Havaalanı'nda TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaret edecek.
(Ankara/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yeni adli yıl başlıyor
- Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni Yargıtay'da yapılacak.
- Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.
(Ankara/10.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kızıltepe Devlet Hastanesini, Valiliği, esnafı ziyaret edecek, Şehir Hastanesi inşaatında incelemede bulunacak, gençlerle ve Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelecek.
(Mardin/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın açılış programına katılacak.
(Ardahan/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracının teslim törenine iştirak edecek ve TEKNOFEST etkinlik alanına ziyarette bulunacak.
(Ankara/10.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda 3. gün etkinlikleriyle devam edecek.
(Ankara/09.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin yetişkin eğitimi araştırmasını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediyesince düzenlenen Nevmekan Kuzguncuk Açılış Programı'na katılacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu ile Birleşik Arap Emirlikleri Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü imza törenine iştirak edecek, TEKNOFEST alanına ziyarette bulunacak.
(Ankara/10.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçları Belçika'da yapılacak. Türkiye, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek.
(Brüksel/18.00) (Fotoğraflı)
2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası’nın İsrail'deki D Grubu mücadelesinde ikinci maçında Romanya ile karşılaşacak.
(Tel Aviv/16.00) (Fotoğraflı)
3- Trendyol Süper Lig'in 4. haftası Kasımpaşa-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/Rize/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Trendyol 1. Lig'in 4. hafta açılış maçında Adanaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.
(Adana/21.00) (Fotoğraflı)
5- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları Grimaldi Forum'da çekilecek.
(Monaco/14.00/15.30) (Fotoğraflı)
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