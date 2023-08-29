Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde Pomega Enerji Depolama Teknolojileri pil hücresi fabrikası açılış törenine katılacak.
(Ankara/09.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Interteks Fuar Alanı arkasındaki dip çamuru temizliği bölgesinde incelemede bulunacak, Gölcük Merkez Mahallesi Riskli Alan 1. Etap Emlak Konut temel atma töreni ile Darıca Belediyesi Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi açılış törenine iştirak edecek.
(Kocaeli/13.00/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "şehir buluşmaları" kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirecek, AK Parti Erzurum İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.
(Erzurum/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Pomega fabrika açılış törenine katılacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini, 2023 yılına ilişkin hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurtlarındaki yeni döneme ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulunacak.
(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş mücadelesi 3 maçla başlayacak. Galatasaray, Norveç'in Molde ekibini konuk edecek.
(İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a, ana tablo maçlarıyla devam edilecek. (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.