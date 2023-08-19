Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ziyaret edecek, Diyarbakır Anneleri ile bir araya gelecek. Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından Mövenpick Otel'de iş dünyası temsilcileriyle buluşacak, Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi'nde gençlerle bir araya gelecek.
(Diyarbakır/09.45/10.30/11.00/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Harikalar Diyarı'nda düzenlenecek "Kayseri Basını ile Toplantı" programına, Kocasinan Belediyesi Agrega Üretim Tesisi Açılış Töreni ile TOKİ 572 Konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi Anahtar Teslim Töreni'ne iştirak edecek.
(Kayseri/09.30/11.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İl Koordinasyon Toplantısı'nda yer alacak, basın toplantısı düzenleyecek, AK Parti Teşkilatı ve STK'lerle buluşacak, esnafa ve Mera Islahı İşletmesi'ne ziyarette bulunacak, AK Parti Kadın ve Gençlik Kollarıyla Buluşma Programı'na katılacak.
(Iğdır/09.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Test Sürüşü Programı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'nin Trabzon ayağında, Sümela Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek, ardından bazı etkinliklere katılacak. Bakan Ersoy, Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Müzesi ile bazı sergi açılışlarına katılacak, ziyaretlerde bulunacak.
(Trabzon/10.00-14.30/Erzurum/16.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, Macaristan'da başlayacak, milli sporculardan Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş finalinde mücadele edecek.
(Budapeşte/09.50) (Fotoğraflı)
2- Trendyol Süper Lig'in 2. haftasına Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa ve Galatasaray-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/19.15/Mersin/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)
3- Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bodrum FK-Erzurumspor FK, Ümraniyespor-Göztepe ve Adanaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçları oynanacak.
(Muğla/17.00/İstanbul/19.15/Adana/21.45) (Fotoğraflı)
4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turları ve sprint yarışı yapılacak.
(Spielberg/11.50/16.00) (Fotoğraflı)
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