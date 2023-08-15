Dolar
27.06
Euro
29.56
Altın
1,904.57
ETH/USDT
1,842.30
BTC/USDT
29,375.00
BIST 100
7,728.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fener Rum Patriği Bartholomeos Sümela Manastırı'nda ayin yönetiyor
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması Çalıştayı" ile İstanbul Sanayi Odasının Konteyner Kenti'nde deprem bölgelerindeki çocuklar ve gençlere yönelik başlatılan "Kalp Kalbe Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00/Hatay/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, hazirana ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri ile temmuza ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve Konut Satış İstatistikleri'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)


GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, SESRIC ile düzenlenen işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nun rövanşında Slovenya'nın Olimpija takımını konuk edecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Basketbol Takım, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İÜ Tıp Fakültesi "çocuklara cinsiyet değişikliği yapıldığı" iddialarına ilişkin inceleme başlattı
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler bugün hesaplara yatıyor
İstanbul'da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet