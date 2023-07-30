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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

GÜNCEL

1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu düzenlenecek.

(10.15) 

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar'daki Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenecek Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı'na katılacak.

(İstanbul/15.30)

SPOR

1- Galatasaray Kulübü, futbol takımının yeni transferleri için RAMS Park'ta toplu imza töreni düzenleyecek.

- Törenin ardından antrenman da statta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.05/20.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası finalinde Katar ile karşılaşacak.

(Doha/19.00) 

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Belçika Grand Prix'si yapılacak.

(Liege/16.00) 

4- Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan 100. Yıl Halikarnas Kupası organizasyonu, Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

(Muğla) 

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