Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
GÜNCEL
1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu düzenlenecek.
(10.15)
2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar'daki Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenecek Yatılı Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı'na katılacak.
(İstanbul/15.30)
SPOR
1- Galatasaray Kulübü, futbol takımının yeni transferleri için RAMS Park'ta toplu imza töreni düzenleyecek.
- Törenin ardından antrenman da statta gerçekleştirilecek.
(İstanbul/19.05/20.00)
2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası finalinde Katar ile karşılaşacak.
(Doha/19.00)
3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Belçika Grand Prix'si yapılacak.
(Liege/16.00)
4- Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan 100. Yıl Halikarnas Kupası organizasyonu, Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
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