Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çin Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi’yi kabul edecek, Gölbaşı Polis Akademisi'nde Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulunacak, Yeniköprü-Yüksekova Yolu T-1 Tüneli Işık Görme Töreni ve İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Van Başkale Güzeldere Tüneli Işık Görme Töreni'ne iştirak edecek.
(Hakkari/11.30-15.15/Van/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Savunma sanayinin en güçlü sektör temsilcilerini buluşturan ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2023) ikinci gününde ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.
(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, IDEF'23 kapsamında çeşitli projelere ilişkin protokol imza törenlerine katılacak.
(İstanbul/10.15-14.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.
(Washington/21.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüşecek.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Moldova'nın Zimbru takımını konuk edecek.
(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk edecek Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş ve bir oyuncusu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı ekip, son antrenmanını yapacak.
- Beşiktaş'ın rakibi Tirana'nın teknik direktörü Orges Shehi ve bir oyuncusu, Beşiktaş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Tirana son antrenmanını burada yapacak.
(İstanbul/18.00/19.00/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Romanya ekibi CFR Cluj'e konuk olacak Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert ve bir oyuncusu, müsabakanın oynanacağı Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Adana ekibi son idmanını burada yapacak.
(Cluj-Napoca/20.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya kampındaki beşinci ve son hazırlık maçında ülkenin Kranj takımıyla karşılaşacak.
(Kranj/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan 100. Yıl Halikarnas Kupası mücadelesi sürecek.
(Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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