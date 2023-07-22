Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya gelecek, sonrasında heyetler arası görüşme yapılacak. Görüşmelerin ardından Erdoğan, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.
(İstanbul/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na, Kadın Kooperatifleri Buluşması'na ve Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'ne katılacak.
(Ordu/10.30/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ile Kapalı Pazar Yeri'nin açılış törenine iştirak edecek.
(Kayseri/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'ndeki "Deprem Bölgeleri Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı" açılış programına katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Pest/17.00) (Fotoğraflı)
2- Fransa Bisiklet Turu'na, Belfort-Le Markstein Fellering arasındaki 20. etap yarışıyla devam edilecek.
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