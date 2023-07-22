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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya gelecek, sonrasında heyetler arası görüşme yapılacak. Görüşmelerin ardından Erdoğan, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.

(İstanbul/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na, Kadın Kooperatifleri Buluşması'na ve Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'ne katılacak.

(Ordu/10.30/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ile Kapalı Pazar Yeri'nin açılış törenine iştirak edecek.

(Kayseri/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'ndeki "Deprem Bölgeleri Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı" açılış programına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Pest/17.00) (Fotoğraflı)

2- Fransa Bisiklet Turu'na, Belfort-Le Markstein Fellering arasındaki 20. etap yarışıyla devam edilecek.

(Fotoğraflı)

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