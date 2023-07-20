Dolar
26.93
Euro
30.20
Altın
1,980.24
ETH/USDT
1,912.80
BTC/USDT
30,200.00
BIST 100
6,633.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi'nde Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İş Birliği Protokolü imza törenine katılacak.

(Malatya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya Valiliğini ziyaret edecek, Elazığ Valiliğinde il eğitim değerlendirme toplantısına katılacak, belediye, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi yaz okuluna ziyarette bulunacak.

(Malatya/09.30/Elazığ/12.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak; haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile temmuz ayı tüketici güven endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valilik ve konteyner kenti ziyaret edecek, Merkez Spor Salonu'nda ve deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Hatay/11.45-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TMOK'un düzenlediği Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları, Olimpiyatevi'nde düzenlenecek basın toplantısı ile duyurulacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fransa Bisiklet Turu'na Moutiers-Bourg en Bresse arasındaki 18. etap yarışıyla devam edilecek.

(Fotoğraflı)



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü paylaşımı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İskenderun Kore Mahallesi Konteyner Kenti'nin açılışı gerçekleştirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Adalet Bakanı Tunç'tan adli tatil açıklaması

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet