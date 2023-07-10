Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Bartın, Zonguldak ve Düzce'deki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilikte sel afeti ile ilgili İl Koordinasyon Toplantısına katılacak, ildeki afet bölgelerinde incelemelerde bulunacak.
(Ordu/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların yankıları takip ediliyor.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da sürdürdüğü kampta Macaristan'ın Kisvarda takımıyla karşılaşacak.
(Graz/20.30) (Fotoğraflı)
2- Futbolda 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe'nin Rusya, Beşiktaş'ın Almanya ve Trabzonspor'un Slovenya'daki kampları sürüyor.
(St. Petersburg/Grassau/Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, teklerde dördüncü tur mücadelesiyle sürecek.
(Londra) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.