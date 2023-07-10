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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bartın, Zonguldak ve Düzce'deki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilikte sel afeti ile ilgili İl Koordinasyon Toplantısına katılacak, ildeki afet bölgelerinde incelemelerde bulunacak.

(Ordu/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların yankıları takip ediliyor.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da sürdürdüğü kampta Macaristan'ın Kisvarda takımıyla karşılaşacak.

(Graz/20.30) (Fotoğraflı)

2- Futbolda 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe'nin Rusya, Beşiktaş'ın Almanya ve Trabzonspor'un Slovenya'daki kampları sürüyor.

(St. Petersburg/Grassau/Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, teklerde dördüncü tur mücadelesiyle sürecek.

(Londra) (Fotoğraflı)

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