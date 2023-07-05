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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılacak.

(Konya/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak.

(Erzincan/12.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Galatasaray Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/19.45) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye son 16 turunda Belçika ile karşılaşacak.

(Konya/19.00) (Fotoğraflı)

3- Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal için imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını sürdürecek, antrenmandan önce iki futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/17.40/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Trabzonspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Slovenya'da sürdürecek, antrenmandan sonra yeni transferlerden Mislav Orsic, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(Kranj/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a teklerde ikinci tur mücadelesiyle devam edilecek.

(Londra) (Fotoğraflı)

7- Fransa Bisiklet Turu, Pau-Laruns arasındaki 5. etap yarışıyla sürecek. (Fotoğraflı)

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