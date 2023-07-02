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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 kentin il ve ilçe belediye başkanlarıyla istişare toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Sivas’ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

(Sivas/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular boks, kick boks ve atıcılık branşlarında mücadele edecek, oyunlar kapanış töreniyle sona erecek.

(Krakow/Nowy Targ/Wroclaw) (Fotoğraflı)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesinde dördüncü ve son maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

(Bangkok/09.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol kadınlarda FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Konya'da sürüyor. Türkiye B Grubu’ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Konya/19.00) (Fotoğraflı)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Avusturya Grand Prix'si yapılacak.

(Spielberg/16.00) (Fotoğraflı)

5- Dünya Superbike Şampiyonası ve Supersport Şampiyonası'nda sezonun 6. ayak mücadelesi İngiltere'de Donnington Park Pisti'nde tamamlanacak.

(Derby) (Fotoğraflı)

6- Fransa Bisiklet Turu'na İspanya'da ikinci etap yarışıyla devam edilecek. (Fotoğraflı)



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