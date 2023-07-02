Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 kentin il ve ilçe belediye başkanlarıyla istişare toplantısına katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve devam eden protestolar ile yankıları takip ediliyor.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Sivas’ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenecek etkinliklerle anılacak.
(Sivas/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular boks, kick boks ve atıcılık branşlarında mücadele edecek, oyunlar kapanış töreniyle sona erecek.
(Krakow/Nowy Targ/Wroclaw) (Fotoğraflı)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesinde dördüncü ve son maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.
(Bangkok/09.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol kadınlarda FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Konya'da sürüyor. Türkiye B Grubu’ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.
(Konya/19.00) (Fotoğraflı)
4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Avusturya Grand Prix'si yapılacak.
(Spielberg/16.00) (Fotoğraflı)
5- Dünya Superbike Şampiyonası ve Supersport Şampiyonası'nda sezonun 6. ayak mücadelesi İngiltere'de Donnington Park Pisti'nde tamamlanacak.
(Derby) (Fotoğraflı)
6- Fransa Bisiklet Turu'na İspanya'da ikinci etap yarışıyla devam edilecek. (Fotoğraflı)
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