Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,887.40
BTC/USDT
30,622.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da partisinin 3. Olağan Kurultayı’nda konuşuyor
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi 5. Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu ve Şehit Aybüke Yalçın Üretim İstasyonu'nu ziyaret edecek.

(Şırnak/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele tatbikatına katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile valiliğe ziyaret gerçekleştirecek.

(İzmir/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, valiliğe ziyarette bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti ile MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, Aydın-Denizli Otoyolu şantiyesinde brifing alarak basın açıklaması yapacak, esnafı ve Nazilli Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Aydın/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Voleybol erkeklerde 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali, Hırvatistan'da başlayacak.

- Türkiye, yarı finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek, diğer yarı final mücadelesinde Hırvatistan ile Ukrayna karşılaşacak.

(Zadar/18.00/21.00) (Fotoğraflı)

2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular atıcılık, atletizm, boks, kano, masa tenisi, okçuluk ve tekvando branşlarında mücadele verecek.

(Wroclaw/Chorzow/Nowy Targ/Krakow/Krynica-Zdroj) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı Dağı'nda yaşayan su maymununun temizlenme anları görüntülendi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
Ankara-Sivas YHT seferlerinin ücretsiz yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet