Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi 5. Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu ve Şehit Aybüke Yalçın Üretim İstasyonu'nu ziyaret edecek.
(Şırnak/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele tatbikatına katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile valiliğe ziyaret gerçekleştirecek.
(İzmir/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, valiliğe ziyarette bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, AK Parti ile MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, Aydın-Denizli Otoyolu şantiyesinde brifing alarak basın açıklaması yapacak, esnafı ve Nazilli Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Aydın/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Voleybol erkeklerde 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali, Hırvatistan'da başlayacak.
- Türkiye, yarı finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek, diğer yarı final mücadelesinde Hırvatistan ile Ukrayna karşılaşacak.
(Zadar/18.00/21.00) (Fotoğraflı)
2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular atıcılık, atletizm, boks, kano, masa tenisi, okçuluk ve tekvando branşlarında mücadele verecek.
(Wroclaw/Chorzow/Nowy Targ/Krakow/Krynica-Zdroj) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.