Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığı için seçim yapılacak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bakanlar yemin edecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı kütüphane istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde İtalya'nın Fiorentina ve İngiltere'nin West Ham United takımları Çekya'da karşı karşıya gelecek.
(Prag/22.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu, 38'inci haftanın MKE Ankaragücü-Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor, İstanbulspor-HangiKredi Ümraniyespor ve Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/Giresun/20.00/İstanbul/20.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TFF 2. Lig Play-Off 3. Tur'unda, Kırmızı Grup'ta İskenderunspor ile Bucaspor 1928, Beyaz Grup'ta Anagold 24Erzincanspor ile Şanlıurfaspor ilk maçlarda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/17.00/Erzincan/20.00)
4- TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off 2. Tur mücadelesinde Efeler 09 ile Beyoğlu Yeni Çarşı rövanşta karşılaşacak.
(Aydın/16.00)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off final serisinde Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u dördüncü maçta konuk edecek.
(Antalya/16.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3'üncülük mücadelesinde Spor Toto ile Beşiktaş Yurtbay Seramik ilk maçta karşılaşacak.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)
8- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta teklerde çeyrek final maçları tamamlanacak.
(Paris) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.