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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM'de 28. Dönem başlıyor

- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görevini TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek. Bahçeli başkanlığındaki heyet, Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törene katılacak.

- Genel Kurul, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplanacak.

(TBMM/13.20/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanlığı mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı su ürünleri istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finali'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off 2. Tur mücadelesinde Beyoğlu Yeni Çarşı, Efeler 09'u ilk maçta konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

3- Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Tayland-Polonya, Kanada-Güney Kore ve ABD-İtalya maçları yapılacak.

(Antalya/14.00/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

4- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali, erkeklerde yarı final mücadelesiyle sürecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı)

5- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

6- Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray, 37. haftada 4 Haziran Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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