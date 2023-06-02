Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM'de 28. Dönem başlıyor
- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görevini TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'ye devredecek. Bahçeli başkanlığındaki heyet, Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törene katılacak.
- Genel Kurul, 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni için toplanacak.
(TBMM/13.20/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanlığı mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/11.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı su ürünleri istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finali'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
2- TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off 2. Tur mücadelesinde Beyoğlu Yeni Çarşı, Efeler 09'u ilk maçta konuk edecek.
(İstanbul/16.00)
3- Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Tayland-Polonya, Kanada-Güney Kore ve ABD-İtalya maçları yapılacak.
(Antalya/14.00/17.00/20.00) (Fotoğraflı)
4- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali, erkeklerde yarı final mücadelesiyle sürecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı)
5- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.
(Paris) (Fotoğraflı)
6- Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray, 37. haftada 4 Haziran Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.