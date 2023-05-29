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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Seçimi'nin yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a 1. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

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