Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Seçimi'nin yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a 1. tur maçlarıyla devam edilecek.
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