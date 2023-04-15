Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Kocaeli/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yenimahalle'de ziyaretlerde bulunacak, Yenimahalle İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde iftar ve sahur programına iştirak edecek.
(Ankara/17.00-23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de Eski Cami'yi ziyaret edecek, Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde Türkan Bebek Anıtı ve Mestanlı Belediyesine ziyarette bulunacak, Kırcaali İftar Buluşması'na katılacak.
(Edirne/12.00/Kırcaali/16.00/17.00/20.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Viranşehir ve Ceylanpınar seçim irtibat bürolarının açılışına, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri aday adaylarıyla iftar programına iştirak edecek.
(Şanlıurfa/13.00/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezinde incelemelerde bulunarak projeyle ilgili son bilgileri paylaşacak, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, Kaynarca Merkez Camisi'nde cemaatle sohbet edecek, Kurtköy'de 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında yer alacak, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapacak, Pendik Orta ve Dumlupınar mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının tanıtımına, Anadolu Yakası muhtarlarıyla toplantıya ve iftar programına, Pendik iş insanlarıyla toplantıya ve "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Programı ve Sahur" etkinliğine katılacak.
(İstanbul/11.00-23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanlığınca depremzedeler için düzenlenecek iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/19.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, Bağcılar'daki Giresun Konağı'nda halk iftarına, Zeytinburnu İmam-ı Caferi Sadık Camii Konferans Salonu'nda halk buluşmasına katılacak.
(İstanbul/15.00/19.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatılacak.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, fırlatma dolayısıyla ODTÜ Yerleşkesi'ndeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenecek törene iştirak edecek.
(California/TSİ 09.47/Ankara/09.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Çocuklar İçin İftar Vakti Tekne Orucu Etkinliği"nde yer alacak, tarım sektörü temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek, Sivas Teknik Tarım AŞ Yem Fabrikasını ziyaret edecek ve süt işleme tesisinin açılışına katılacak, depremzedelerle iftar programında buluşacak.
(Sivas/13.30-19.16) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na erkekler ve kadınlarda alet finalleriyle devam edilecek.
(Antalya/13.30) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesi, İstanbulspor-Medipol Başakşehir, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor-Kasımpaşa maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/16.00/20.30/Adana/16.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'in 33. haftası başlayacak, Tuzlaspor-Bodrumspor ve Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü maçları yapılacak.
(İstanbul/16.00/Denizli/20.30) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig gruplarında 32. hafta maçları oynanacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası başlayacak; Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef ve Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftası, Bolu Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor, Sigorta Shop-Fenerbahçe Opet, İlbank-Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank ve Galatasaray HDI Sigorta-PTT maçlarıyla tamamlanacak.
(Bolu/13.00/Aksaray/14.00/Ankara/14.00/17.00/Aydın/İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)
7- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ikinci etabına Ankara Atlı Spor Kulübü'nde kadınlar ve erkeklerde finallerle devam edilecek. (Fotoğraflı)
(Ankara)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.