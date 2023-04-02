Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/16.00)
3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avşar Çadır Kent'te iftar programına iştirak edecek.
(Kahramanmaraş/18.58)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sincan Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Açılışı ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı İlanı" programına katılacak.
(Ankara/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileri ile toplantı yapacak, Otağ Jeotermal Tarımcılık A.Ş'ye ait sera alanına ziyarette bulunacak ve fidan dağıtım etkinliğine iştirak edecek.
(Kırklareli/14.30/17.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Bulgaristan’da halk erken genel seçimler için sandık başına gidecek.
(Sofya)
2- Finlandiya’da genel seçimler yapılacak.
(Varşova/Helsinki)
GÜNCEL
1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 77 ilde 98 merkezde uygulanacak.
(10.15)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesine Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor, HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Giresun/16.00/İstanbul/13.30/20.30)
2- Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor, Manisa FK-Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor maçları yapılacak.
(Ankara/Manisa/13.30/Rize/20.30)
3- TFF 2. Lig gruplarında 30. hafta; TFF 3. Lig gruplarında 26. hafta karşılaşmaları oynanacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Aliağa Petkimspor-AYOS Konyaspor Basketbol, Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantep Basketbol-TOFAŞ maçlarıyla sürecek.
(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/18.00)
5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. hafta mücadelesi Ziraat Bankkart-Altekma, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto, Tokat Belediye Plevne-Develi Belediyespor ve Arkas Spor-TÜRŞAD maçlarıyla sona erecek.
(Ankara/14.00/Bursa/İstanbul/15.00/Tokat/15.30/İzmir/16.00)
6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. hafta haftasında 3 maç yapılacak.
7- Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, erkekler ve kadınlarda alet finalleriyle sona erecek.
(Antalya)
8- Judoda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı kazandıran Antalya Grand Slam Turnuvası tamamlanacak.
(Antalya)
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