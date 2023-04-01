Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ Alanı'nda Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.
(Elazığ/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek, AK Parti KKTC Teşkilatı ile buluşacak ve Kıbrıs Türkleriyle iftar yapacak.
(Lefkoşa/15.00-19.16) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valiliği ziyaret edecek, depremzedeler için yapılacak TOKİ konutları arsasında incelemede bulunacak, konteyner kente ziyaret gerçekleştirecek.
(Diyarbakır/13.00/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yıldız Teknik Üniversitesi İSTKA Projeleri Açılışı ile TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sonuçları Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 14. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret edecek, tarım sektörü temsilcileri ile toplantıda bir araya gelecek.
(Muğla/12.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent'te basın açıklaması gerçekleştirecek, Katar konteyner kent ile Narlıca Aselsan çadır kentini ziyaret edecek, İskenderun OSB sanayicileri ile toplantı düzenleyecek ve yatırım turuna iştirak edecek, İskenderun Limanı'nda basına açıklama yapacak ve iftar programına katılacak.
(Adıyaman/11.00/Hatay/13.00-19.04) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayların birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi başlayacak; Trabzonspor-Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü ve Galatasaray-Adana Demirspor maçları yapılacak.
(Trabzon/16.00/İstanbul/16.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta başlayacak; Altaş Denizlispor, Göztepe'yi, Yılport Samsunspor da Pendikspor'u konuk edecek.
(Denizli/13.30/Samsun/20.30) (Fotoğraflı)
3- TFF 3. Lig gruplarında 26. hafta başlayacak, 8 maç yapılacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası başlayacak; Türk Telekom-Beşiktaş Emlakjet, Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Pınar Karşıyaka maçları yapılacak.
(Ankara/13.00/Bursa/15.30/Denizli/18.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final mücadelesi başlayacak; Fenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş GKN Kargo, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Çankaya Üniversitesi ve BOTAŞ-Emlak Konut ilk maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/16.00/Mersin/15.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası PTT-VakıfBank, Sigorta Shop-Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor ve Bolu Belediyespor-İlbank maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.00/16.30Adana/Aydın/İstanbul/15.00/Bolu/16.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası, Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta maçıyla başlayacak.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 18'inci haftasına, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlanacak.
(İzmir/16.30) (Fotoğraflı)
9- Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası, erkekler ve kadınlarda alet finalleriyle sürecek.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- Judoda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı kazandıran Antalya Grand Slam Turnuvası sürüyor.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 3. ayağı Avustralya’da sıralama turlarıyla başlıyor.
(Melbourne) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.