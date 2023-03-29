Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ve ortak basın toplantısının ardından Novak onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/12.00/17.00/17.15/18.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşecek.
(Ankara/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- İYİ Partinin grup toplantısı yapılacak.
- Genel Kurulda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, OECD İstanbul Merkezi'nin açılış törenine iştirak edecek.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ankara Sanayi Odasının 60. yılı etkinlikleri kapsamında Ulus'taki eski Meclis binasında yapılacak ASO mart ayı meclis toplantısına katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İngiltere Kralı 3. Charles, üç gün sürecek Almanya ziyaretine başlayacak. Kral Charles, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak.
(Almanya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasına, Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor ve Çaykur Rizespor-Manisa FK maçlarıyla devam edilecek.
(Balıkesir/13.30/Rize/16.00) (Fotoğraflı)
2- TFF 2. Lig gruplarında 29. hafta mücadelesi başlayacak.
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında, Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Madrid/21.45) (Fotoğraflı)
4- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 18'inci ve normal sezonun son hafta mücadelesinde, B Grubu'nda Türk Telekom, Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini konuk edecek.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Halkbank, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımıyla karşılaşacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
6- 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak; şampiyonanın ilk gününde erkekler bireysel alet elemeleri ve takım finali yapılacak.
(Antalya/09.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.