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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ve ortak basın toplantısının ardından Novak onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/12.00/17.00/17.15/18.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşecek.

(Ankara/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- İYİ Partinin grup toplantısı yapılacak.

- Genel Kurulda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, OECD İstanbul Merkezi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Ankara Sanayi Odasının 60. yılı etkinlikleri kapsamında Ulus'taki eski Meclis binasında yapılacak ASO mart ayı meclis toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Kralı 3. Charles, üç gün sürecek Almanya ziyaretine başlayacak. Kral Charles, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak.

(Almanya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasına, Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor ve Çaykur Rizespor-Manisa FK maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/13.30/Rize/16.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 2. Lig gruplarında 29. hafta mücadelesi başlayacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında, Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Madrid/21.45) (Fotoğraflı)

4- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 18'inci ve normal sezonun son hafta mücadelesinde, B Grubu'nda Türk Telekom, Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini konuk edecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Halkbank, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

6- 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak; şampiyonanın ilk gününde erkekler bireysel alet elemeleri ve takım finali yapılacak.

(Antalya/09.30) (Fotoğraflı)

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