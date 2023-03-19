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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa’daki Abide Köprülü Kavşağında açıklamalarda bulunuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Şermin Coşkun  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Balıkesir/14.00) 

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası, Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir ve Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/İstanbul/16.00/Antalya/19.00) 

2- Spor Toto 1. Lig'de 27. haftaya, Manisa FK-Eyüpspor, Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü ve Pendikspor-Altaş Denizlispor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.30/Bolu/16.00/İstanbul/19.00) 

3- TFF 2. Lig gruplarında 27. hafta karşılaşmalarına devam edilecek; TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta mücadelesi tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka Lassa-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.30/18.00) 

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası, Kuzeyboru-İlbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla tamamlanacak.

(Aksaray/14.00/Aydın/15.00/İstanbul/19.00) 

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında, Cizre Belediyespor-Arkas Spor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, Ziraat Bankkart-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Altekma-TÜRŞAD ve Develi Belediyespor-Spor Toto maçları yapılacak.

(Şırnak/13.00/İstanbul/14.00/Ankara/15.00/Bursa/İzmir/Kayseri/16.00) 

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 2. ayak mücadelesi Suudi Arabistan Grand Prix'si yapılacak.

(Cidde/20.00) 

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