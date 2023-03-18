Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni ile Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katılacak.
- Törenlere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.
(Çanakkale/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da koordinasyon toplantısına katılacak ve incelemelerde bulunacak.
(Elazığ/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasına Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor, Beşiktaş-İstanbulspor ve Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/19.00/Adana/16.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor-Altay ve Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor karşılaşmaları yapılacak.
(Rize/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta mücadelesi 3 maçla başlayacak.
- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 2022-2023 sezonu lig etabı tamamlanacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet ve TOFAŞ-Galatasaray Nef maçlarıyla devam edilecek.
(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 21. hafta mücadelesi 3 maçla sürecek.
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Antalya Toroslar Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol, Rize Belediyespor-OGM Ormanspor, Nesibe Aydın-Bursa Uludağ Basketbol ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut karşılaşmaları yapılacak.
(Antalya/14.00/Rize/15.00/Ankara/16.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası başlayacak; Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Sigorta Shop, PTT-Nilüfer Belediyespor, Bolu Belediyespor-Türk Hava Yolları ve VakıfBank-Sarıyer Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Adana/14.00/Ankara/15.00/Bolu/16.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
7- HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın finali, Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılacak.
(Konya/19.30) (Fotoğraflı)
8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın yarı final ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, Slovakya'nın MKS Iuventa takımını konuk edecek.
(Antalya/16.00) (Fotoğraflı)
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 2. ayak mücadelesi Suudi Arabistan Grand Prix'si sıralama turuyla başlayacak.
(Cidde/20.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.