Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,813.80
BTC/USDT
27,470.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa'daki selde kaybolan tır sürücüsünün bulunmasına yönelik Atatürk Baraj’ında çalışma yapılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda, 18 Mart Deniz Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılıyor. Gaziantep’te dün gece sağanağın ardından bugün temizlik işçileri Alleben Deresi yakınındaki yolda çalışma yapıyor.
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni ile Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katılacak.

- Törenlere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Çanakkale/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da koordinasyon toplantısına katılacak ve incelemelerde bulunacak.

(Elazığ/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasına Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor, Beşiktaş-İstanbulspor ve Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Adana/16.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor-Altay ve Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor karşılaşmaları yapılacak.

(Rize/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta mücadelesi 3 maçla başlayacak.

- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 2022-2023 sezonu lig etabı tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet ve TOFAŞ-Galatasaray Nef maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 21. hafta mücadelesi 3 maçla sürecek.

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Antalya Toroslar Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol, Rize Belediyespor-OGM Ormanspor, Nesibe Aydın-Bursa Uludağ Basketbol ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut karşılaşmaları yapılacak.

(Antalya/14.00/Rize/15.00/Ankara/16.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası başlayacak; Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Sigorta Shop, PTT-Nilüfer Belediyespor, Bolu Belediyespor-Türk Hava Yolları ve VakıfBank-Sarıyer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Adana/14.00/Ankara/15.00/Bolu/16.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

7- HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın finali, Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılacak.

(Konya/19.30) (Fotoğraflı)

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın yarı final ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, Slovakya'nın MKS Iuventa takımını konuk edecek.

(Antalya/16.00) (Fotoğraflı)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 2. ayak mücadelesi Suudi Arabistan Grand Prix'si sıralama turuyla başlayacak.

(Cidde/20.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor
Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin deprem bölgesindeki izlenimleri raporlaştırıldı
Savunma Sanayii Medya Zirvesi 20 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek
Türkiye ve dünya gündemi
Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet