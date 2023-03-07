Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüşecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ı resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Sultan Waddaulah onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/14.00/16.00/16.15/17.00/17.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- CHP, MHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesi Chelsea-Borussia Dortmund, Benfica-Club Brugge maçlarıyla başlayacak.
(Londra/Lizbon/23.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi başlayacak; Pendikspor-Tuzlaspor ve Altınordu-Göztepe maçları yapılacak.
(İstanbul/17.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu L Grubu'nun 3. hafta erteleme maçında Darüşşafaka Lassa, İspanya'nın UCAM Murcia takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 15. haftasında Türk Telekom, B Grubu'nda Yunanistan'ın Promitheas takımını ağırlayacak.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçında Halkbank, İtalya'nın Cucine Lube takımını konuk edecek.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
6- 2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda, tek maç eleme usulüyle oynanacak çeyrek final mücadelesi Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçıyla başlayacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.