Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Hatay EXPO'da gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Hatay/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremlerden etkilenen Osmaniye ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemelerde bulunacak.
(Osmaniye/12.50/Gaziantep/14.10/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgesindeki barajların durumu ve Adana'daki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapacak.
(Adana/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile temaslarda bulunacak.
(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 6. ve son maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak.
(Durres/19.00)
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