Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.
(Osmaniye/Kahramanmaraş/Adıyaman/09.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem bölgesindeki Osmaniye Kriz Merkezi'nde açıklamalarda bulunacak.
(Osmaniye/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'ndaki 6. ve son maçında Gaziantep Basketbol, Almanya'nın Hakro Merlins Crailsheim ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.
(IIshofen/20.45)
3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Szczecin/20.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.