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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 08.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Osmaniye/Kahramanmaraş/Adıyaman/09.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)


EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem bölgesindeki Osmaniye Kriz Merkezi'nde açıklamalarda bulunacak.

(Osmaniye/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'ndaki 6. ve son maçında Gaziantep Basketbol, Almanya'nın Hakro Merlins Crailsheim ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.

(IIshofen/20.45)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Szczecin/20.00)

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