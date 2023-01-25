Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) tarafından Bilkent Otel'de düzenlenecek "Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Semineri"ne katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- İYİ Parti Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.
(TBMM/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılış törenine katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce Merkez Bölgesi Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret ederek şoförlerle bir araya gelecek.
(Düzce/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile aynı aya ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile Kasım 2022 dönemi katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da temaslarda bulunacak.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" programına katılacak.
(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VakıfBank Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti ile Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Kars'ın Dikme köyündeki kız voleybol takımıyla VakıfBank Spor Sarayı'nda bir araya gelecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Bahçeşehir Koleji J Grubu'nda Almanya'nın Telekom Baskets takımıyla, Darüşşafaka, L Grubu'nda İspanya'nın Surne Bilbao ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Bonn/Bilbao/22.00)
3- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 12. hafta mücadelesinde A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Ukrayna'nın Prometey ekibini konuk edecek.
(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur K Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Estonya'nın Kalev Cramo ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Tallinn/20.30)
5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 11. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini konuk edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın BLMA ekibiyle karşılaşacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi gruplarının 6'ncı ve son haftasında B Grubu'ndaki Halkbank, Bulgaristan'ın Hebar takımını, E Grubu'ndaki Ziraat Bankkart Slovenya'nın ACH Volley ekibini konuk edecek.
(Ankara/17.30/20.00) (Fotoğraflı)
8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci hafta mücadelesinden Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyesi karşılaşması yapılacak.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)
9- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.
(Melbourne) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.