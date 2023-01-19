Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-Sudan Protokol İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ticaret ve sanayi odaları ile Balıklı Meydanı'nda esnafa ziyarette bulunacak, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Gençlik Buluşması etkinliğine katılacak.
(Gaziantep/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Celal Bayar Köşkü'nde ziyaret edecek.
(Ankara/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
- Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Ulusal Enerji Planı" ile "Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası"nı kamuoyuyla paylaşacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, Amasya Badal Tüneli açılış törenine katılacak.
(Amasya/11.45/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, aralık ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, dördüncü gününde liderlerin konuşmaları ve oturumlarla devam edecek.
(Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayarak ülkelerinde üst düzey görevlerde ve başarılı alanlarda çalışan "Türkiye mezunları", Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenecek "Türkiye Mezunları Forumu"nda bir araya gelecek.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu, Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Gaziantep/17.30/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında C Grubu'nda VakıfBank, Almanya'nın Potsdam ekibini konuk edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 13. hafta Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Bursa/14.00) (Fotoğraflı)
5- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.
(Melbourne) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.