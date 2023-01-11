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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 11.01.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Sheraton Otel’deki Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı programlarına iştirak edecek, katılımcılara akşam yemeği verecek.

(Ankara/14.30/09.30/TBMM/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" tanıtım programına katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- İYİ Partinin grup toplantısı yapılacak.

- Genel Kurulda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekeleri ele alınacak.

(TBMM/10.30/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Kredi Garanti Fonu desteklerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kamboçya'da ikili temaslarda bulunacak ve Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 3. Dönem Toplantısı'na katılacak.

(Phnom Penh) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Estonya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Tallinn) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

​​​​​​​(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 Kasım ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava ile heyetler arası ve baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Harare) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Antrenör Buluşması" programı kapsamında Ankara ve çevre illerden katılacak 1000 antrenör ile bir araya gelecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.

(Valensiya/22.30)

3- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 10. haftasında A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ikinci maçlarında Pınar Karşıyaka, İspanya'nın UCAM Murcia ekibini, Darüşşafaka ise Portekiz'in Benfica takımını ağırlayacak.

(İzmir/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'nun 3. haftasında Gaziantep Basketbol, Almanya'nın HAKRO Merlins takımıyla karşılaşacak.

(Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Macaristan'ın Atomeromu KSC ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın play-off turu ikinci maçlarında OGM Ormanspor, Belçika'nın Castors Braine, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Macaristan'ın UNI Györ ekibini konuk edecek; Nesibe Aydın, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/20.00/Zaragoza/22.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında E Grubu'nda Ziraat Bankkart, Almanya'nın SWD Powervolleys ekibini, B Grubu'nda Halkbank, Polonya'nın Aluron CMC Warta takımını konuk edecek.

(Ankara/17.30/20.30) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın Grupa Azoty Chemik takımını konuk edecek; D Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Polonya'nın LKS Commercecon ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Lodz/20.00) (Fotoğraflı)

10- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın son 16 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Fransa'nın Terville Florange takımıyla karşılaşacak.

(Terville/21.30)

11- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 10'uncu hafta 3 maçla tamamlanacak.

12- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 10'uncu etap yarışı yapılacak.

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