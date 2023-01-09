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Ticaret Bakanı Muş, "2022 Yılı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirmesi" konulu toplantıda konuşuyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "En İyi Narkotik Polisi Anne" programında konuşuyor. BBP Genel Başkanı Destici, Ankara’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 2022 yılı değerlendirme toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ve Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "İklime Dayalı Pakistan" konulu uluslararası konferansa video mesaj gönderdi
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 09.01.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Sakarya/Ankara/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliğince Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" programına katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro şantiyesini ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının Aralık 2022 dönemi reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu kançılaryasının açılışını gerçekleştirecek.

(Cape Town/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta mücadelesi, Galatasaray Nef-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftası, TÜRŞAD-Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Bitlis/13.00) (Fotoğraflı)

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